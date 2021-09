Découvert sans vie dans une usine de recyclage

Le service de police d’Ottawa enquête sur la découverte du corps d’un homme dans un centre de recyclage, vendredi dernier.

Les enquêteurs ont identifié la victime, James Macauley-Teasdale, 58 ans, retrouvé sans vie dans les locaux du commerce situé sur le chemin Sheffield.

«Cette mort est considérée comme suspecte et les enquêteurs travaillent à établir la cause du décès et les circonstances», a fait savoir la police d’Ottawa dans un communiqué.

Les enquêteurs demandent à toute personne détenant des informations de contacter l’Unité des homicides du Service de police d’Ottawa au 613-236-1222, poste 5493.

Des informations peuvent également être transmises de façon anonyme par la voie d’Échec au crime en composant sans frais le 1-800-222-8477 (TIPS), ou au crimestoppers.ca.

À VOIR AUSSI