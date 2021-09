Desjardins abolit à son tour les frais de courtage

Le Mouvement Desjardins a emboité le pas à la Banque Nationale, lundi, en annonçant à son tour l’abolition des frais de courtage pour les transactions d’actions réalisées sur son portail Disnat.

• À lire aussi - «Investissement propre»: le Mouvement Desjardins applique sa liste noire

Plus concrètement, Desjardins Courtage en ligne a décidé d’éliminer les commissions qu’elles percevaient sur les transactions d'actions et de fonds négociés en bourse (FNB) canadiens et américains.

«Notre organisation coopérative pose donc aujourd'hui un nouveau geste concret pour accroître l'accessibilité aux marchés boursiers pour tous ses clients», a plaidé Marjorie Minet, vice-présidente, Services-conseils en gestion de patrimoine chez Desjardins, dans un communiqué annonçant la nouvelle politique publié lundi.

Desjardins veut ainsi continuer à «simplifier» et à «démocratiser» l’accès aux marchés boursiers, assure la coopérative.

«Nous continuerons de nous distinguer grâce à un accompagnement et un parcours éducatif hors pair visant l'autonomie financière», a assuré Mme Minet.

L’institution financière québécoise devient la deuxième au pays à abolir ses frais boursiers, après la Banque Nationale qui a mis fin à ces frais à la fin août.

Les transactions boursières ont connu un essor de popularité au cours de la pandémie, à la fois grâce à l’arrivée de nouvelles applications de transaction, mais aussi avec des phénomènes comme celui de GameStop, au cours duquel des amateurs en bourse ont fait grimper de façon vertigineuse le cours de l’action de cette chaîne américaine de jeux vidéo.

