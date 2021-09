Éclosions en milieu scolaire: les tests rapides déployés dans les écoles

Les tests de dépistage rapides de la COVID-19 sont déployés, lundi, dans 72 écoles primaires publiques et privées du Québec.

Ils seront principalement offerts à Montréal, dans les arrondissements de Montréal-Nord et de Saint-Michel-Parc-Extension, et dans le secteur de Chomedy à Laval.

Si un élève développe des symptômes alors qu’il se trouve à l’école, il sera testé avant d’être retourné à la maison s’il est déclaré positif.

L’utilisation de ces tests ne se fera pas aujourd’hui dans toutes les écoles, cependant, puisque les établissements doivent, au préalable, obtenir l’autorisation des parents et ce ne sont pas tous les parents qui ont reçu le formulaire de consentement.

Si certains parents sont d’accord avec l’utilisation des tests rapides, d’autres sont plutôt réticents.

«Si on peut le savoir le plus rapidement possible, ça va être préférable, affirme une mère avant d’ajouter qu’elle trouve «inquiétantes» les éclosions dans les écoles.

Une autre mère rencontrée par TVA Nouvelles à Laval s’oppose à l’utilisation des tests rapides dans les écoles.

«Je ne suis pas d’accord, je préfère aller la chercher et la faire tester moi-même», dit-elle.

