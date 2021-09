La Colombie-Britannique lance son passeport vaccinal

La Colombie-Britannique est devenue la troisième province au pays, après le Québec et le Manitoba, à mettre en place un passeport vaccinal, lundi, pour accéder à une multitude d’activités et de services.

Dès aujourd’hui, les Britanno-Colombiens qui désirent notamment manger au restaurant, aller dans un bar, s’entraîner au gym ou regarder un film au cinéma doivent présenter une preuve vaccinale sous la forme d’un code QR, sur cellulaire ou en format papier.

Les membres d’équipes sportives et les gens qui veulent assister à des événements réunissant plus de 50 personnes doivent aussi démontrer qu’ils ont été vaccinés.

Dans un premier temps, une seule dose de vaccin est nécessaire pour obtenir son passeport vaccinal dans la province du Pacifique. Les modalités seront étendues le 24 octobre prochain pour limiter l’accès aux différents services seulement aux doubles vaccinés.

Évidemment, l’application du passeport vaccinal est limitée aux 12 ans et plus, les enfants plus jeunes n’ayant pas accès au vaccin contre la COVID-19.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, s’était défendu de chercher à restreindre les droits de ses concitoyens en dévoilant les modalités du passeport vaccinal la semaine dernière.

«Le but n’est pas de restreindre les droits des gens. C’est de donner plus de droits aux gens qui ont pris les mesures nécessaires pour se protéger [contre la COVID-19]», avait-il plaidé en conférence de presse.

Près de 87 % de la population de la province a déjà reçu une dose du vaccin, tandis qu’environ 79 % est complètement immunisée.

Ailleurs au Canada, l’Ontario, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve et Labrador ont annoncé qu’ils mettront en place un passeport vaccinal pour avoir accès à certains services.