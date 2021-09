Les cartes de crédit ont la cote chez les jeunes générations

Les générations Y (millénariaux) et Z raffolent des cartes de crédit. Voici quelques conseils qui leur faciliteront la vie.

Les gens choisissent leur carte de crédit en fonction du programme de récompenses. Les plus jeunes ajoutent un critère : leur style de vie. Car ils sortent beaucoup (spectacles, cinémas, restaurants) et voyagent.

Et les jeunes aiment les cartes de crédit. Une étude de 2020 de TransUnion révèle que près de deux millions des Canadiens de la génération Z (nés à partir de 1995) sont actifs en matière de crédit : 99,8 % possèdent une carte de crédit et 28 % ont un prêt étudiant.

Habitude numérique

Les jeunes apprécient le côté pratique des cartes de crédit : c’est facile de faire des achats (surtout en ligne) et d’avoir du crédit à court terme. Comme ils ont grandi avec la technologie, ils transigent beaucoup par téléphone et maîtrisent (davantage que les générations précédentes) l’importance de construire et de maintenir un bon crédit pour survivre à notre époque.

Le solde moyen des cartes de crédit des Z canadiens s’élève à 515 $, mieux que les Z américains (790 $). Pourtant, ils ont un moins bon score de crédit que la moyenne des consommateurs. Et, à 17 %, les Z sont plus nombreux dans la catégorie de crédit « subprime » (la pire qui soit), comparé à la population totale active (12 %).

D’où l’importance de mieux maîtriser certains principes de base :

■ Ramener le solde à zéro avant la date d’échéance (en utilisant le service d’alerte).

■ Éviter les avances de fonds aux guichets automatiques, les cartes des magasins, les chèques de carte de crédit.

■ Connaître le taux de la carte (achats et avances), les frais annuels et les remises.

■ Maintenir les achats sous les 30 % de la limite autorisée.

Bâtir son crédit

Il est bon d’avoir une carte de crédit dès 18 ans. Plus vous gardez une carte longtemps, plus ça influence positivement votre score de crédit. Petit rappel : ce score mesure la qualité de votre crédit (rattaché à votre dossier de crédit) ; plus il est élevé, plus vous jouissez d’un taux d’intérêt avantageux lorsque vous empruntez.

À partir de 18 ans, la carte doit être au nom du détenteur, pas celui de son parent, pour lui permettre de se bâtir un historique de crédit. Mais une carte de crédit est un moyen parmi d’autres pour établir son crédit, comme un prêt auto, un téléphone cellulaire ou un prêt étudiant...

Les meilleures cartes de crédit pour débuter, selon Milesopedia : Aéroplan American Express, Mariott Bonvoy American Express, Cobalt American Express, Mastercard Best Western Rewards, Mastercard BMO Air Miles.

Conseils