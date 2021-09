Luc Dionne en a assez des visionnements de presse

L’émission «District 31» reprend l’antenne pour sa 6e saison lundi soir. Le prolifique auteur de la série Luc Dionne promet que plusieurs intrigues trouveront un dénouement.

«Ça va déménager, je vous le dis. On se débarrasse d’histoires qui traînaient un petit peu», a-t-il confié au micro de Sophie Durocher sur QUB radio.

Avec le succès de l’émission, Luc Dionne croit qu’il pourrait être temps de revoir certaines habitudes. Par exemple, l’auteur ferait passer à la trappe les visionnements de presse d’épisodes avant leur diffusion.

«Si c’était juste de moi, il n’y a personne qui verrait les épisodes avant», a-t-il plaidé.

«Quand on va voir une partie de hockey, on ne connaît pas le résultat avant de voir le match. Pourquoi montrer ça aux gens? En espérant que les journalistes vont écrire de bons papiers et que ça attire du monde. À 1,8 million de téléspectateurs en moyenne, pas sûr qu’on a vraiment besoin des journalistes pour mousser cette affaire-là», a insisté Luc Dionne.