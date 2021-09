Plante «outrée» par la manifestation anti-vaccin au CUSM

La mairesse Montréal, Valérie Plante, s’est dite «outrée et en colère» par la tenue d’une manifestation devant le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) lundi après-midi.

«Les antivaccins qui s’en vont écœurer les travailleurs de la santé qui donnent tout, ce n’est pas normal, et on ne peut pas accepter ça», s’est exclamée Mme Plante.

Des manifestations semblables ont eu lieu à l’échelle du Canada devant différents hôpitaux.

«Vous n’êtes pas d’accord, "fine"! Mais de là à empêcher des gens d’aller se faire vacciner ou de soigner des gens ou d’aller étudier, c’est non», a ajouté Mme Plante.

Elle a indiqué que la Ville utilisera tous les pouvoirs juridiques à sa disposition pour protéger ses hôpitaux et sites de vaccination, et elle invite les gouvernements provinciaux et fédéraux à faire de même pour les bâtiments sous leur juridiction.

La mairesse est également revenue sur la présence de manifestants la semaine dernière aux abords d’une école secondaire, au lendemain du décès d’une élève.

«Comme mère, j’ai vraiment été dégoûtée. Ce sont des enfants. En plus, les manifestants ont utilisé un événement tragique, le décès d’une jeune fille, pour faire des amalgames épouvantables», a dénoncé Mme Plante.