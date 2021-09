Prêts-à-manger de Fumoir Grizzly: Voici des recettes raffinées, mais pas compliquées à cuisiner en semaine

Vous croyez qu'il est compliqué de cuisiner avec des produits de qualité de la mer? Qu’on sert du tartare de thon et de saumon fumé seulement lors de grandes occasions? L’entreprise québécoise Fumoir Grizzly nous prouve le contraire avec sa gamme de prêts-à-manger!

Chef de file canadien dans la préparation du poisson fumé, l'entreprise Fumoir Grizzly propose des produits haut de gamme qui facilitent la réalisation des repas, qu’il s’agisse d’un menu simple de la semaine ou pour recevoir en grand.

L’entreprise de Saint-Augustin-de-Desmaures – qui met son savoir-faire au profit des Québécois depuis 30 ans – n’utilise que des ingrédients de première qualité et son poisson provient de la pêche responsable.

Saumon: un ingrédient polyvalent

Ingrédient vedette chez Fumoir Grizzly, le saumon – qu’il soit arc-en-ciel, sockeye, de l'Atlantique ou coho – se décline en différents produits débordant de fraîcheur.

On trouve notamment des tartares, des saumons fumés (et à saveurs) ainsi que des burgers. Grâce à ces produits, il est facile de créer des recettes raffinées à base de saumon et de les inclure au menu de la semaine.

Il suffit, par exemple, de décongeler des tranches de saumon fumé pour rehausser des pâtes à la sauce Alfredo. On peut aussi réinventer les hamburgers du dimanche soir en remplaçant le bœuf par une galette juteuse de saumon.

Déguster un tartare aux deux saumons en plein cœur de la semaine s’avère même accessible grâce aux produits de Fumoir Grizzly.

Pour la préparation: dégeler le poisson dans l’eau froide quelques minutes, ajouter la marinade et le tour est joué! Vous pouvez également y ajouter des fruits coupés et des herbes fraîches pour créer un souper savoureux en un rien de temps.

Qualité et fraîcheur, peu importe le produit de la mer

En plus du saumon, l’entreprise d’ici propose d’autres aliments prêts à être dégustés ou à être utilisés dans une recette. Découvrez, par exemple, leurs tranches de truite fumée ou leur tartare de thon.

Un autre avantage de Fumoir Grizzly est le côté pratique de leurs produits: ils sont simples à décongeler et les poissons conservent toute leur saveur.

Vous entendez l’appel de la cuisine raffinée et simplifiée? Vous avez envie de varier votre menu sans trop d’efforts? Vous rêvez de manger gourmet sans devoir vous rendre dans un restaurant? Testez ces 3 recettes:

Amusez-vous le matin en créant rapidement un déjeuner sain et nutritif en un rien de temps. Laissez aller votre inspiration avec ces toasts au saumon fumé à personnaliser.

Ingrédients:

120 g de saumon Coho fumé

4 tranches de pain

1 avocat

4 œufs

Épices plein goût

Ciboulette

Fromage à la crème ou feta, au goût

Préparation:

1. Griller les tranches de pain.

2. Garnir d’ingrédients de votre choix: tranches d’avocat, œufs brouillés ou au plat, morceaux de fromage feta ou tartiner votre toast de fromage à la crème.

3. Garnir de saumon fumé et ajouter des épices plein goût et de la ciboulette.

Ingrédients:

200 g de saumon fumé Grizzly Citron et Aneth

2 tasses de pâtes style farfalle

1⁄2 concombre, coupé en cubes

1⁄4 d’oignon rouge, coupé en cubes

Pour la sauce:

1⁄2 tasse de yogourt nature

1⁄2 tasse de mayonnaise

Le jus d'un demi citron

1 botte d’aneth, émincée

Sel et poivre au goût

Préparation:

1. Cuire les pâtes selon les instructions sur la boîte. Égoutter et réserver.

2. Combiner tous les ingrédients de la sauce dans un petit bol et bien mélanger.

3. Déchirer de petits morceaux de saumon fumé et réserver.

4. Assembler tous les ingrédients de la salade de pâtes et bien mélanger. Servir.

Ingrédients:

1 boîte de tartare aux deux saumons Grizzly

2 c. à soupe d’ananas, coupés en dés

2 c. à soupe de poivrons rouges, coupés en dés

2 c. à soupe de mandarines

1 oignon vert, ciselé

2 c. à soupe de nouilles croustillantes style Chow mein

Préparation:

1. Combiner tous les ingrédients dans un bol et incorporer la marinade.

2. Garnir de nouilles croquantes et servir avec des croûtons ou une salade verte.

Savoureux, pratiques et accessibles, les produits Fumoir Grizzly deviendront complices de votre quotidien! Retrouvez-les facilement dans la majorité des chaînes de supermarché ainsi que dans les épiceries indépendantes.