Rage au volant et accident à Candiac

Un cas de rage au volant s’est terminé par un accident, lundi après-midi, à Candiac, sur la Rive-Sud de Montréal.

L’événement s’est produit un peu après 15 h sur le boulevard Taschereau, alors que deux automobilistes auraient eu un conflit pour une raison encore inconnue.

Photo AGENCE QMI, MAXIME DELAND

L’épisode de rage au volant a pris fin de façon plutôt abrupte, lorsque les deux véhicules sont entrés en collision, pour ensuite quitter la route et terminer leur course sur un terrain vague, séparant les travées est et ouest du boulevard Taschereau.

La police de Roussillon a confirmé que l’un des conducteurs avait subi des blessures lors de cet événement, sans toutefois préciser la gravité de celles-ci.

Photo AGENCE QMI, MAXIME DELAND

«Les deux automobilistes seront rencontrés par les enquêteurs pour donner leur version des faits», a indiqué la porte-parole du corps policier, Geneviève Boudreault.

Des accusations criminelles pourraient être déposées incessamment dans ce dossier.