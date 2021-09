Redonnez à votre communauté en achetant un Biscuit Sourire chez Tim Hortons

Du 13 au 19 septembre 2021, participez à la 25e édition de la Semaine du Biscuit Sourire de Tim Hortons: les fonds recueillis serviront à soutenir des centaines d’organismes. Des dons qui risquent de les faire vraiment sourire!

Pour prendre part à cette belle cause, il suffit d’acheter un (ou plusieurs) Biscuits Sourire au coût de 1 $ chacun, plus taxes. Les délices sucrés sont décorés à la main, ce qui laisse place à des biscuits artisanaux parfaitement imparfaits! Ainsi, chaque Biscuit Sourire est aussi unique que les gens, organismes et communautés qu’il permet d’aider.

Chaque propriétaire des restaurants Tim Hortons verse la totalité du dollar à des organismes caritatifs locaux. En d’autres mots: lorsque vous achetez un biscuit dans un Tim Hortons de votre région, vous redonnez à votre communauté!

Cette année, 635 organismes caritatifs et groupes communautaires ont été choisis. Parmi ceux-ci, 95 proviennent du Québec, dont la Banque alimentaire de la Petite-Nation, le Club des petits déjeuners du Canada, la Fondation Sourdine, Leucan Estrie, la Fondation de l’Hôpital du Suroît, la Fondation du Centre Jeunesse de Rimouski, la Fondation Véro et Louis, la Société de l'Autisme Région Lanaudière, Le Pain Quotidien, Alternative pour Elles, la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d'en-Haut, le Comptoir alimentaire de Drummond et La Maison des Jeunes de Contrecœur.

Pour afficher votre appui sur les réseaux sociaux, il est aussi possible d’utiliser le mot-clic #BiscuitSourire sur Instagram, Facebook et Twitter.

Une 25e édition, des millions de dollars remis

La campagne Biscuit Sourire a vu le jour en 1996. Afin d’amasser des fonds pour aider la communauté, pendant une semaine, les restaurants Tim Hortons ont vendu des biscuits aux morceaux de chocolat décorés à la main. Depuis, année après année, la campagne revient, forte de son succès.

D’ailleurs, au fil du temps, de plus en plus d’organismes sont soutenus et les montants recueillis sont impressionnants. En 2019, à travers le Canada, la Semaine du Biscuit Sourire a permis d’amasser une somme record de 9,8 millions de dollars. L’année suivante, un nouveau record a été établi avec 10,6 millions de dollars.

Depuis ses débuts, 60 millions de dollars ont été récoltés et distribués aux divers organismes, hôpitaux et programmes communautaires à travers le pays.

Du 13 au 19 septembre, lorsque vous irez chercher votre café chaud favori chez Tim Hortons, pensez à vous offrir un Biscuit Sourire ou une boîte à partager avec vos collègues ou votre famille. Et ce, sans culpabilité: après tout, c’est pour la bonne cause! Ensemble, battons un nouveau record de fonds amassés!