Un sur dix: 175 restos fermés depuis le début de la pandémie à Québec

La pandémie et la pénurie de personnel ont entraîné la fermeture de 175 restaurants dans la Capitale-Nationale depuis 18 mois.

Après 48 ans d’existence à Québec, le propriétaire du restaurant La Tyrolienne, Michel Moreau, a annoncé la semaine dernière qu’il fermait les portes le 26 septembre, la pandémie et la pénurie de main-d’œuvre ayant eu raison de son établissement.

En s’entretenant avec ce restaurateur d’expérience, on comprend à quel point l’univers de la restauration a changé au fil des ans et, selon M. Moreau, d’autres perturbations sont à venir.

Lors de l’ouverture de La Tyrolienne, par exemple, le restaurateur avait reçu 80 candidatures afin de pourvoir 12 postes de serveuse. Encore dernièrement, dans un ultime effort pour recruter du personnel, il n’a reçu aucun CV.

« Quand j’ai ouvert La Tyrolienne, il y avait 12 restaurants dans le secteur Sillery–Sainte-Foy–Cap-Rouge et Saint-Augustin. J’étais le 13e à ouvrir dans ce secteur-là. Aujourd’hui, dans le même secteur, vous en avez au-dessus de 400. Il y a un surplus d’offres à Québec », estime-t-il.

Des chiffres qui parlent

Selon l’Association Restauration Québec (ARQ), on compte un restaurant pour 453 habitants dans la Capitale-Nationale pour un total de 1671, en juillet 2021.

Il s’agit d’une baisse de 9,5 % par rapport à février 2020, des chiffres qui ne mentent pas.

Bien que les intervenants hésitent à parler d’hécatombe, on s’inquiète grandement du ressac lorsque les programmes gouvernementaux, mis en place au cours de la pandémie, cesseront.

Depuis le début de l’année, on observe 114 faillites de restaurants pour l’ensemble du Québec. En 2020, on en comptait 222 et en 2019, il y en avait 254.

Sans l’aide des gouvernements, c’est plutôt « 3000 faillites par année » qui surviendraient, soutient de son côté François Meunier, porte-parole de l’ARQ.

« Il est encore trop tôt pour faire quelque bilan que ce soit, tant et aussi longtemps que les programmes d’aide du fédéral seront là. [...] C’est quand tout cela va disparaître que la réalité du terrain va peut-être être différente. À ce moment-ci, on ne peut pas parler d’hécatombe », indique M. Meunier, soulignant du même coup que le niveau d’endettement des restaurateurs est « très élevé ».

Marie-Noëlle Bellegarde-Turgeon, directrice générale de la Société de développement commercial du Faubourg Saint-Jean, parle d’une « situation alarmante ».

« Les propriétaires sont obligés de réduire leurs heures d’ouverture parce qu’ils manquent de personnel. Le problème était déjà là avant la pandémie », déplore-t-elle.

« En opérant avec des heures réduites, les restaurateurs se privent également de revenus pour passer à travers les mois les plus tranquilles de l’année. »

Heureux

À 85 ans, M. Moreau estime qu’il est temps de penser à lui, et avec raison. Il se retire donc l’esprit en paix en conservant de beaux souvenirs.

« Je suis content. J’ai eu du succès. J’ai travaillé fort. Des semaines de 30-35 heures, moi, je fais ça en trois jours. En restauration, des semaines de 60-70 heures, c’est fréquent. Ce n’est pas fatigant parce qu’on aimait ça », a-t-il confié.

Quelques fermetures

La Tyrolienne (à partir du 26 septembre)

(à partir du 26 septembre) Hosaka-Ya Limoilou (fermé depuis août 2021)

(fermé depuis août 2021) Cosmos Grande Allée et Lévis (2020)

Grande Allée et Lévis (2020) Café Sirocco (2020)

(2020) Traiteur Lionel Riverin (2020)

(2020) Jaja La Pizz Lebourgneuf et Sainte-Foy (2020)

Lebourgneuf et Sainte-Foy (2020) Tomas Tam (2020)

(2020) Calao (2020)

(2020) Il Matto sur l’avenue Myrand (2020)

Quelques ouvertures

Le Cochon Dingue rue Saint-Jean (prochainement)

rue Saint-Jean (prochainement) Restaurant Alentours (août 2021)

(août 2021) Il Matto Lévis (automne 2021)

(automne 2021) Randolph Pub Ludique (automne 2021)

(automne 2021) Le Clan (prochainement)

(prochainement) BÕ Cuisine d’Asie (2021)

(2021) Le District Gourmet Sainte-Foy (préouverture depuis deux semaines)

* Compilation non exhaustive

