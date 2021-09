D'AMOUR (née Olszevski)

Violette



Le 2 septembre 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée Violette Olszevski, épouse de feu Raymond D'Amour.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise (Denis Messier) et Jean-Pierre, ses petits-enfants Denis Jr (Lucie Boulet), Mario (Nadine) et Nicolas (Hélène McCarthy), ses arrière-petits-fils Simon (Dakota) et Victor ainsi que parents et amis.Une messe commémorative, avec urne et photo de Violette Olszevski, aura lieu jeudi 16 septembre à 10h30 à la cocathédrale St-Antoine-de-Padoue, rue St-Charles, angle chemin Chambly, Longueuil.En lieu de fleurs, vous pourrez faire un don à la Société canadienne du cancer.