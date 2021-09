Événement Apple: lancement des nouveaux iPad, iPad mini et du système iPadOS 15

L’annonce des nouvelles tablettes iPad s’inscrit dans l’évolution naturelle des produits chez le géant américain. Une évolution qui se résume à de meilleures performances générales dans tous les domaines, mais aucune véritable surprise pour cette 9e génération.

Le nouvel iPad est équipé de la puissante puce A13 Bionic, qui offre une augmentation de 20 % des performances par rapport à la génération précédente. Ces performances accrues permettront aux utilisateurs d'exécuter en toute transparence des applications et des jeux avancés sur l'iPad le plus abordable, lit-on sur le communiqué.

Le moteur neuronal de l'A13 Bionic alimente également des capacités d'apprentissage automatique de haut niveau, notamment Live Text, disponible dans iPadOS 15, qui utilise l'intelligence de l'appareil pour reconnaître le texte d'une photo sur lequel les utilisateurs peuvent agir.

Caméra frontale de 12 Mpx

Principale nouveauté en matière d’imagerie, la fonction Center Stage de l'iPad Pro est désormais disponible sur l'iPad, rendue possible par la nouvelle caméra frontale ultra large de 12 Mpx et le moteur neuronal, afin que les utilisateurs puissent profiter d'appels vidéo encore plus engageants.

Lorsque les utilisateurs se déplacent, Center Stage effectue automatiquement un panoramique de la caméra pour les garder dans le champ de vision. Lorsque d'autres personnes se joignent à eux, la caméra les détecte également et effectue un zoom arrière en douceur pour les inclure dans la conversation. Center Stage rend les appels vidéo plus naturels dans FaceTime ainsi que dans les applications de visioconférence tierces comme Zoom.

Pour la première fois, la qualité True Tone est disponible sur l’écran Retina de 10,2 po de l’iPad pour donner aux images un aspect plus naturel et une meilleure luminosité dans les milieux très éclairés.

iPad mini

Apple a également présenté aujourd'hui le nouvel iPad mini doté de l’écran Liquid Retina et mu par la toute nouvelle puce A15 Bionic 6 cœurs 40% plus rapide et qui offre des performances jusqu'à 80 % plus rapides que la génération précédente en matière graphique.

Les bordures plus fines permettent d’offrir un écran de 8,3 po plus grand que l’ancienne génération tout en conservant les mêmes dimensions.

Un nouveau port USB-C permet une connectivité plus rapide et une plus compatibilité avec des appareils tiers. Une bonne chose qui annnonce l'abandon graduel du câble Lightning.

iPadOS 15

Là encore, la nouvelle version logicielle système offre quelques améliorations de performance et de productivité. Comme les suivantes...

Le multitâche est encore plus intuitif, ce qui rend des fonctions comme Split View et Slide Over plus faciles à découvrir.

De nouvelles dispositions de widgets pour l'écran d'accueil et la bibliothèque d'applications offrent des moyens simples de personnaliser l'expérience iPad et d'organiser les applications.

L'application Notes s'étend à l'ensemble du système avec Quick Note, et offre de nouvelles façons de collaborer et de s'organiser, que ce soit en tapant ou en écrivant avec l'Apple Pencil.

L'application Traduire arrive sur l'iPad avec de nouvelles fonctionnalités qui rendent les conversations plus faciles et plus naturelles, notamment la traduction automatique et l'affichage en face à face.

Live Text utilise l'intelligence de l'appareil pour reconnaître le texte d'une photo et permettre aux utilisateurs de prendre des mesures. Par exemple, la photo d'une façade de magasin peut révéler un numéro de téléphone et la possibilité de passer un appel.

Focus permet aux utilisateurs de filtrer automatiquement les notifications en fonction de ce qu'ils sont en train de faire, comme travailler, lire, faire de l'exercice, jouer ou dormir.

Les appels FaceTime sont plus naturels grâce au son spatial et au nouveau mode Portrait. Et maintenant, FaceTime en groupe offre la possibilité d'afficher les participants dans des tuiles de même taille dans une nouvelle vue en grille.

Prix

Les modèles Wi-Fi de l'iPad sont disponibles à un prix de départ de 429 $ (CAN), et les modèles Wi-Fi + Cellulaire à 599 $ (CAN), en finitions argent et gris espace. Le nouvel iPad démarre avec une capacité de stockage de 64 Go, deux fois plus que la génération précédente. Une option de 256 Go est également disponible.

Les modèles Wi-Fi de l'iPad mini sont disponibles au prix de départ de 649 $ (CAN) et les modèles Wi-Fi + Cellulaire au prix de 849 $ (CAN). Le nouvel iPad mini, en configurations de 64 et 256 Go, est offert en finitions rose, starlight, violet et gris espace.