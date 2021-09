La santé publique se penche sur les enseignants non-vaccinés

La santé publique québécoise aurait demandé vendredi un portrait vaccinal de l’ensemble des salariés du milieu de l’éducation.

C'est ce que révèle un communiqué du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), publié mardi soir.

Selon la SCFP, les directions d’établissements avaient jusqu’à mardi pour fournir l’information. Le tout a été réalisé sans consulter les représentants syndicaux du milieu.

«Nous sommes conscients que nous vivons dans une situation hors-norme, mais ce gouvernement doit savoir qu'il est inacceptable de bafouer ainsi les droits des employé(e)s et de ne pas consulter leurs représentants syndicaux», a dénoncé Richard Delisle, vice-président secteur Éducation du SCFP.

Dans une lettre adressée aux directions d’établissements scolaires, la Santé publique indique en évoquant l’urgence sanitaire qu' «il est attendu de suivre le plus adéquatement possible la couverture vaccinale des employés qui travailleront dans nos établissements d'enseignement au cours de l'année scolaire 2021-2022 afin de permettre à la santé publique d'intervenir ou de modifier les mesures sanitaires actuelles si cela s'avérait nécessaire».

Dans le communiqué, le syndicat craint la possibilité de voir les travailleurs du milieu de l’éducation subir la même situation ceux de la santé. «Nous croyons que le gouvernement pense à imposer la vaccination à l'ensemble des travailleurs et travailleuses du secteur de l'enseignement comme il l'a fait dans le milieu de la santé la semaine dernière, sans quoi ces personnes seront suspendues sans solde. Ça serait une erreur grave de ne pas respecter les droits et libertés de nos membres», a soutenu Marie-Claude Arbour, conseillère syndicale du SCFP et coordonnatrice du secteur Éducation.

Le SCFP compte près de 122 000 membres au Québec.