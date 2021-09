Leylah Annie Fernandez et Félix Auger-Aliassime de retour en ville

Les Québécois Leylah Annie Fernandez et Félix Auger-Aliassime ont rencontré les médias dans le cadre d’une conférence de presse organisée par une compagnie aérienne, mardi à Dorval, profitant de l’occasion pour revenir sur leur récente participation aux Internationaux des États-Unis.

• À lire aussi: Viser les sommets

• À lire aussi: 5 constats: le meilleur est à venir pour Leylah

Accompagnée d’Auger-Aliassime, demi-finaliste chez les hommes, Fernandez estime avoir quitté New York avec le sentiment du devoir accompli en dépit de son échec en finale contre la Britannique Emma Raducanu, samedi dernier.

AFP

«Tout se passe tellement vite, mais je suis heureuse que le gros travail et tous les sacrifices faits au cours des derniers années aient rapporté. Mes rêves deviennent réalité et je savoure le moment, a-t-elle mentionné. Maintenant, je vais prendre cela [la défaite en finale de Flushing Meadows] de manière positive en apprenant de mes erreurs et en acquérant plus d’expérience.»

Grâce à son parcours hors de l’ordinaire, la joueuse de la Belle Province s’est hissée au 28e rang du circuit de la WTA.

Par ailleurs, l’ATP a confirmé en avant-midi qu’Auger-Aliassime avait assuré sa place aux Finales NextGen prévues du 9 au 13 novembre à Milan. L’Espagnol Carlos Alcaraz, l’Américain Sebastian Korda et l’Italien Jannik Sinner ont également obtenu leur billet.