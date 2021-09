LNH: cinq joueurs autonomes de 30 ans et moins

À moins d’un mois du début de la saison régulière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), plusieurs hockeyeurs ayant présentement 30 ans ou moins sont encore joueurs autonomes sans compensation. De toute évidence, il y a très peu de place pour eux dans la formation du Canadien de Montréal, mais d’autres équipes pourraient se laisser tenter...

Alex Chiasson

Photo Martin Chevalier

Le Québécois Alex Chiasson, qui aura 31 ans le 1er octobre prochain, a rendu de fiers services aux Oilers d’Edmonton au cours des trois dernières saisons. Il a même atteint un sommet de 22 buts, dont huit en supériorité numérique, durant la campagne 2018-2019. Dans son «curriculum vitae», il est aussi bon de rappeler que Chiasson a remporté la coupe Stanley dans l’uniforme des Capitals de Washington en 2018.

Ben Hutton

AFP

Le défenseur Ben Hutton, 28 ans, n’est pas le plus spectaculaire. Il a néanmoins passé, en moyenne, plus de 18 minutes par match sur la patinoire, la saison dernière, ayant alors porté les couleurs des Ducks d’Anaheim, puis des Maple Leafs de Toronto en fin de campagne. Son différentiel de -13 pourrait toutefois faire reculer plusieurs formations. Blessé, Hutton n’avait pu être utilisé par les Leafs contre le Canadien en séries éliminatoires.

Sami Vatanen

AFP

Le défenseur finlandais Sami Vatanen était autrefois perçu comme un joueur prometteur, un véritable quart-arrière à la ligne bleue. Après des débuts fracassants avec les Ducks, il a toutefois considérablement ralenti. En 2020-2021, Vatanen a totalisé six points en 39 matchs, partageant la saison entre les Devils du New Jersey et les Stars de Dallas. Il est âgé de 30 ans.

Nikita Gusev

AFP

Ayant précédemment brillé dans la Ligue de hockey continentale (KHL), l’attaquant russe Nikita Gusev gagnait un salaire annuel de 4,5 millions $ avec les Devils du New Jersey, qui ont toutefois mis fin à son contrat en avril dernier. À 29 ans, Gusev a finalement conclu la saison avec les Panthers de la Floride. Son avenir dans la LNH semble nébuleux.

Alex Galchenyuk

AFP

L’énigmatique Alex Galchenyuk a disputé ses six premières saisons avec le Canadien après avoir été le troisième choix au total du repêchage de 2012. Depuis, il a énormément voyagé, ayant évolué pour les Coyotes de l’Arizona, les Penguins de Pittsburgh, le Wild du Minnesota, les Sénateurs d’Ottawa et les Maple Leafs. À 27 ans, Galchenyuk totalise néanmoins 333 points en 583 rencontres de saison régulière. Seul le Suédois Filip Forsberg compte plus de points que lui dans la cuvée de 2012.