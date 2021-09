NFL: des surprises et des déceptions pour Denis Casavant

Les amateurs de football de la NFL en ont eu pour leur argent lors de la première semaine d’activités.

Dans la dernière édition de la baladodiffusion Du champ gauche, l’animateur Denis Casavant est revenu sur ce qui l’a surpris et déçu dans les premiers matchs de la campagne 2021.

Casavant s’est dit agréablement surpris des performances des Eagles de Philadelphie (victoire de 32 à 6 sur les Falcons d’Atlanta) et des Steelers de Pittsburgh (gain de 23 à 16 sur les Bills de Buffalo).

Il a toutefois été déçu de piètre performance des Packers de Green Bay et de leur quart-arrière Aaron Rodgers. La formation du Wisconsin a reçu une sévère correction de 38 à 3 contre les Saints de La Nouvelle-Orléans.

«Aaron Rodgers a réussi 15 passes en 28 tentatives pour seulement 133 verges et il a été victime de deux interceptions, a soulevé Casavant. On avait l’impression que la saison n’était pas commencée pour "A-Rod". Ça n’avait pas l’air de lui tenter plus qu’il le faille. Je ne suis pas certain que les Packers seront très heureux si c’est le genre de saison que Rodgers va connaître.»

Toujours concernant la NFL, Casavant a parlé des matchs de la deuxième semaine d’activités qui attirent son attention, dont celui entre les Bills de Buffalo et les Dolphins de Miami.

L’animateur a aussi profité de sa baladodiffusion pour discuter de l’éventuel joueur par excellence dans le baseball majeur et du début de saison surprenant dans le circuit universitaire de football québécois.