Valérie Plante visée par une mise en demeure de Philippe Pichet

Ulcéré d’avoir été critiqué par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, lors d’une conférence de presse mardi, l’ancien chef du Service de police de la Ville de Montréal, Philippe Pichet, lui a fait parvenir une mise en demeure mardi matin.

Mme Plante s'était emportée, lundi, en répondant à des questions de journaliste sur la violence par arme à feu dans la métropole, en plaidant que ce n’était pas de sa faute si des armes sont en circulation dans la ville.

«Les armes qui circulent, disons-le, est-ce que c’est la faute de la mairesse de Montréal? Si les armes se promènent à travers les frontières, est-ce que c’est la faute de Valérie Plante?», s’est-elle exclamée en accusant son rival dans la course à la mairie, Denis Coderre, de faire de la politique sur cet enjeu.

«Lorsque je suis arrivé à l’hôtel de ville, il a fallu que je change un chef de police parce que la pagaille était prise. M Pichet, le chef de police choisi par M. Coderre... Il y avait des guerres intestines, il y avait un bris de confiance», a-t-elle poursuivi.

Ces propos ont été jugés «arbitraires, injustes et diffamatoires» par les avocats de Philippe Pichet, qui ont déploré cette sortie de la mairesse et lui ont reproché de ne pas avoir offert l’écoute et le support nécessaire à l’ancien chef de police après son élection en 2017.

«Il est plus qu’évident que vos propos hautement diffamatoires et préjudiciables sont le résultat d’une pure ignorance et improvisation sur un sujet que vous ne maîtrisez de toute évidence pas du tout. Le fait que vous soyez personnellement impliquée dans cette campagne électorale ne vous permet pas de tenir des propos dégradants et injustifiés à l’égard de notre client», peut-on notamment lire dans la mise en demeure.

Les avocats réclament maintenant que la mairesse Plante se rétracte sur ses propos d’ici la fin de la semaine, sans quoi M. Pichet envisagerait de déposer un recours judiciaire pour atteinte à la réputation.

Rappelons que Philippe Pichet poursuit actuellement le gouvernement du Québec pour 1,1 million $ à la suite de sa suspension en décembre 2017, dans la foulée d’un rapport critiquant la gestion du SPVM. Ce rapport avait éventuellement mené à la nomination du directeur de la Sûreté du Québec à la tête de la police municipale.