WILSON, Gaëtane



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Gaëtane Wilson, à son domicile de Saint-Sauveur, le 10 septembre 2021, à l'âge de 76 ans.Elle laisse dans le deuil son conjoint Peter MacAllister, ses 3 enfants Fanie, Manon (Sébastien) et Patrick, ses 7 petits-enfants Audrey, Philippe, Maïka, Saoma, Mavrick, Marie et Charles ainsi que plusieurs ami(e)s.La famille recevra vos condoléances le samedi 18 septembre 2021, de 10h à 13h, au salon de laLes funérailles seront par la suite célébrées à 14h, à l'église St-Francis of the Birds, située au 94 avenue St-Denis à Saint-Sauveur, le tout sous invitation de la famille dû au nombre de place limité.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.