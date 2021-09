CLERMONT, Jacques



Monsieur Jacques Clermont laisse dans le deuil son épouse Thérèse Bourque Clermont, ses enfants André (Lucie), feu Michel, Pierre (Johanne), Julie (Tony), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères, sa soeur, ses belles-soeurs, ses nièces et ses neveux ainsi que de nombreux amis.La famille accueillera parents et amis, le dimanche 19 septembre de 13h à 16h et de 18h à 21h, au complexe funéraire :Une cérémonie aura lieu à 19h30.