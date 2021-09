ROY-CARON, Gisèle ROY, Jean-Jacques





À Laval, sont décédés, le 14 août 2021, à l'âge de 89 ans, Mme Gisèle Caron-Roy et son époux, M. Jean-Jacques Roy, le 8 septembre 2021, à l'âge de 92 ans.Ils laissent dans le deuil leurs fils Pierre (Suzanne), Normand et Sylvain (Linda), leurs petits-enfants Marie-Julie, Guillaume, Jon Érik, Magalie, Ariane et Charles-Antoine, leurs arrière-petits-enfants, beau-frère, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe et funéraire le vendredi 17 septembre 2021 de 18h à 21h. Les funérailles seront célèbres en l'église St-Gilles 231, rue des Sables, Laval, le samedi 18 septembre 2021 à 11h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société d'Alzheimer seraient appréciés.