FIORDALISO, Sylvio



À Montréal, le 28 août 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Sylvio Fiordaliso, époux de Mme Solange St-Hilaire.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Eric, sa fille Sandrina (John), ses petits-fils Mathieu et Félix, sa soeur Gina (Fabrizio) ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances mardi le 21 septembre 2021 de 13h à 16h au Complexe funéraire Urgel Bourgie/Athos du 1255 avenue Beaumont à Ville Mont-Royal,où une cérémonie suivra à la chapelle du complexe.Nous tenons à remercier la Société de soins palliatifs à domicile et le CLSC Villeray pour leurs excellents soins et soutien.