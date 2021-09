ROBERT, Denise

(née Thouin)



De Blainville, le 11 septembre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Denise Thouin, épouse de feu Marcel Robert.Précédée de sa petite-fille feu Vicky (Marc-André), elle laisse dans le deuil ses enfants, Guy (Johanne), Nathalie (Pierre) et Jean-Marc (Christine), ses petits-enfants, Francis (Guillaume), Patrice, Gabriel (Véronique), Émilie, et Philippe ainsi que ses deux arrière-petites-filles, Dafnée et Élizabeth, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 17 septembre de 14h à 17h et de 19h à 21h, le samedi 18 septembre dès 9h au:FABREVILLE, LAVAL 450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi à 11h au salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons pour la Fondation pour la recherche sur le cancer.Votre présence en salon doit se faire selon les règles en vigueur de la Santé Publique du Québec.