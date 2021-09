BERNARD, Albert



À l'infirmerie de la Résidence Notre-Dame-de-Richelieu, le 7 septembre 2021, est décédé à l'âge de 85 ans, le frère Albert Bernard, o.m.i., fils de feu Conrad Bernard et de feu Yvonne Dion.Outre sa famille religieuse, le défunt laisse dans le deuil son frère Marcel (Pierrette Allard), et ses soeurs Gertrude (Jean-Paul Lafond), Laurette (feu Pierre Plouffe), Marielle (feu Marcel Bergeron), Rolande (Paul-Émile Bernèche). L'ont précédé ses frères feu Raymond (Noëlla Picard), feu Placide (Colette Morissette) et sa soeur feu Gisèle (feu Alcide Vachon et feu Gaston Lessard).Ses funérailles seront célébrées à Richelieu, le samedi 18 septembre à 14h, et ses cendres seront inhumées à une date ultérieure au cimetière des Oblats de Richelieu. Les funérailles à Richelieu seront enregistrées et diffusées ultérieurement sur notre site Web à l'adresse suivante: