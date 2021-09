MARTELLINO (née DOUCET)

Rollande



À Laval, le 10 septembre, à l'aube de ses 82 ans, est décédée Rollande Doucet, épouse de Robert Martellino.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Anik (Raymond) et Sonia (Yves), ses petits-enfants Elliott, Mika et Mia, son frère Serge (Claudette), son beau-frère Joseph, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele mercredi 22 septembre de 13h à 17h et de 18h à 20h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 20h au salon même.Un don à la Société Alzheimer de Laval serait apprécié.