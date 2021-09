LAVOIE, Victor Omer



À la Maison de Soins Palliatifs de la Rivière du Nord de St-Jérôme, Pallia-Vie, le 18 août 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Victor Omer Lavoie, conjoint de Mme Gisèle Guérard, demeurant à St-Calixte.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Olivier Desmarais-Lavoie (Vicky), sa soeur Manon Lavoie, autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis le mardi 28 septembre 2021 de 14h à 17h à la :ANDRÉ LÉGARÉ INC.1008, ST-ISIDOREST-LIN-LAURENTIDES, J5M 2V5www.residencelegare.comVotre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres, du lavage de mains à l'entrée et du port du masque obligatoire. Le nombre maximum de personnes est de 50 participants à la fois, en rotation, par cérémonie funéraire. La tenue d'un registre des visiteurs sera obligatoire et tous les visiteurs devront y être inscrits.Ceux qui désirent témoigner leur sympathie de façon plus particulière, peuvent le faire par un don à la Maison de Soins Palliatifs de la Rivière du Nord, Pallia-Vie, lequel sera accepté au salon.