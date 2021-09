GUAY, Richard



Le 9 septembre 2021, est décédé au CIUSSS Hôpital de Dolbeau-Mistassini, à l'âge 75 ans et 3 mois, M. Richard Guay, époux de Mme Noëlla Lamothe, demeurant à St-Stanislas. Il était le fils de feu M. Maurice Guay et de Mme Aurore Paquette.Outre son épouse Mme Noëlla Lamothe, il laisse dans le deuil son fils Gino. Il était le frère de : Jean-Marie, feu Moore, feu Denis, feu Danielle, Solange (feu Denis Dufour), Dominic et feu Marlène. Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis.DOLBEAU-MISTASSINITél. 418-276-8026 Téléc. 418-276-1447courriel : hebertetfils@bellnet.casite internet : www.hebertetfils.com