LAPOINTE, Marielle



De Ste-Sophie, le 9 septembre 2021, est décédée Mme Marielle Lapointe, à l'âge de 69 ans. Elle était la fille de feu Armand Lapointe et feu Juliette Jalbert, l'épouse de feu Aurélien Ouellette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Normand, Marc (Line Gingras) et Nancy, ses petits-enfants Yannick, Rachel, Zachary, Lydia et Mégane, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille se réunira dans l'intimité le dimanche 19 septembre 2021.DESROSIERS & FILS INC.