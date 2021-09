Constantineau (née Laforest), Simone



À Lasalle, le jeudi 12 août 2021, est décédée à l'âge de 99 ans, Madame Simone Constantineau (née Laforest) épouse de feu Georges Constantineau.Née à Val-Gagné (Ontario) le 17 mai 1922, elle était la fille de feu Côme Laforest et feu Marie-Anne Boucher. Elle était également la mère de feu Huguette Laforest (feu Gilles Léonard). Elle laisse dans le deuil ses petits-enfants: Nadine, Caroline (Lise), Simon (Holly) ainsi que son arrière-petit-fils Émile, ses neveux, nièces, autres parents et amis.Figure bien connue à Mont-Rolland, en tant que fondatrice du Musée Zénon-Alary, ainsi que de sa Fondation, depuis plus de 40 ans, Simone a toujours eu à coeur le développement social, culturel et économique des Pays d'en Haut.La famille recevra les condoléances le samedi 2 octobre 2021 de 11h à 13h30 au Musée Zénon-Alary. Une liturgie de la Parole aura lieu au même endroit à compter de 13h30.1425 rue Claude-Grégoire, Sainte-Adèle, QuébecSVP compensez l'envoi de fleurs par un don à la Fondation Zénon Alary (sur place ou par courrier à l'adresse ci-haut mentionnée).La famille tient à remercier tout le personnel soignant des Floralies Lasalle, de l'Hôpital Lasalle et du Manoir Sainte-Adèle pour les soins prodigués à l'endroit de Simone au cours des 10 dernières années.Votre présence au Musée doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres et du port du masque ou du couvre-visage obligatoire. De plus, une limite de 50 personnes présentes dans la salle au même moment est autorisée.Mme Simone Constantineau Laforesta été confiée à la