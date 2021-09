PARENTEAU, Jean-Paul



À Montréal, le dimanche 12 septembre 2021 est décédé, à l'âge de 90 ans, Jean-Paul Parenteau, époux de feu Denise Bernard.Il laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Mario) et Chantal, ses petits-enfants Alain, Patrick, Julie (Marc-André) et Marilaine, Yann (Sandra), ses arrière-petits-enfants Liam, Leaticia, Océanne, Jade, Damien, Élie et Sam, son frère et sa soeur: Paul-Émile, Jacqueline et leurs conjoints, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 19 septembre 2021 à compter de 9h, suivi des funérailles à midi.