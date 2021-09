HUDON, Louise



Au CHSLD des Collines, le 31 août 2021, est décédée à l'âge de 83 ans, Madame Louise Hudon, fille de feu Charles-Auguste Hudon et de feu Jeannette Breault, conjointe de feu Pierre Gagnebin, domiciliée à Sainte-Cécile-de-Masham.Madame Louise Hudon laisse dans le deuil, ses frères et soeurs: Jean-Charles Hudon (Lucie Cousineau), feu Guy Hudon (feu Monique Breton), Ghislaine (feu Pierre Léveillée), Denis (Donna Cherniak), Francine (Pierre Chrétien), Daniel (Nathalie Monfette). Madame Hudon laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la Suisse, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances mardi 21 septembre 2021, journée des funérailles, à partir de 10h30, au620, BOUL. DES BOIS-FRANCS SUDVICTORIAVILLE, G6P 5X2Les funérailles auront lieu mardi 21 septembre 2021 à 14h à la chapelle du salon funéraire Bergeron.La famille remercie le CHSLD des Collines pour tous les bons soins prodigués, M. Marc Barnabé pour toute son implication auprès de la famille de Madame Hudon ainsi que tous les parents et amis de leur sympathie manifestée à l'occasion du décès de Madame Louise Hudon.