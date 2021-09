FORTIER, Shirley



Le 7 septembre 2021, à l'âge de 58 ans, est décédée Mme Shirley Fortier, épouse de M. Pierre Léveillé.Outre son époux, elle laisse dans le deuil, ses enfants Julien Léveillé (Reiko) et Philippe Léveillé (Jennifer), ses soeurs Mary-Lynn (Normand) et Linda (Tobby), Serge, son beau-père Louis Léveillé, son beau-frère Martin (Annie), ainsi qu'autres parents et amis.La famille tient à remercier la Maison Adhémar-Dion pour tous leurs bons soins.Un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié.https://fqc.qc.ca/fr450-589-5505 www.guilbault.info