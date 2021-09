DESSUREAULT GOULET

Mireille



À St-Sauveur, le mardi 31 août 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée paisiblement Madame Mireille Goulet Dessureault, épouse de feu René Dessureault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Benoit (Marie-Josée), Line, Lucie (Daniel) et Érik, ses petits-enfants Julien (Sarah), Mathieu (Charlotte) et Maxime, son arrière-petit-fils Milan, son frère Denis (Francine), sa belle-soeur Pauline, ses neveux et nièces, ainsi que ses chères amies.Les funérailles seront célébrées, en présence des cendres, le vendredi 24 septembre 2021 à 11h en l'église de St-Sauveur, 205 rue Principale, St-Sauveur, Qc.La famille désire remercier tout le personnel des soins palliatifs du CLSC de Piedmont.La, à qui la direction a été confiée, offre à la famille éprouvée ses plus sincères condoléances.