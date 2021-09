BRIEN, Yvan



Au Centre Hospitalier du Nord de Lanaudière, le 19 août 2021 à l'âge de 76 ans, est décédé Yvan Brien, époux de Francine Trudel et fils de feu Marcel Brien et de feu Madeleine Dufort et frère de feu Réjean (feu Magella Jetté).Outre son épouse Francine, il laisse dans le deuil ses fils: Éric (Anne-Marie Lapointe) et Steve (Édith Chevrette), ses quatre petits-enfants, Charles, Léo, Clément et Lucie, sa soeur Nicole (Guy Laramée), plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie le vendredi 17 septembre de 19h à 22h ainsi que le samedi 18 septembre à partir de 11h à la:Les funérailles suivront à 15h en l'église de St-Roch-de-l'Achigan et de là au cimetière du même lieu.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient grandement appréciés.