DANSEREAU, Louis



M. Louis Dansereau, retraité de la Ville de Montréal, est décédé le 5 septembre 2021, à l'âge de 91 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Lucille Beaupré et ses enfants, Luc (Francine) et Maryse (Edward).Une messe à sa mémoire sera organisée à une date à préciser.La famille remercie le personnel du CHSLD De Lajemmerais pour son dévouement et les bons soins.