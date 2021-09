LARIVIÈRE, Germain



C'est le coeur bien lourd que nous annonçons le décès de Monsieur Germain Larivière, survenu le 15 mars 2020, à l'âge de 93 ans. Il était le fils de feu Anna Gervais et de feu Alfred Larivière.Il laisse dans le deuil son épouse Monique Leménorel, sa fille Christine (Sébastien), son petit-fils adoré Carl-Olivier Rouleau (Victoria), son fils Pierre qui est allé le rejoindre le 3 août 2021, celle qu'il considérait sa deuxième fille Renée Beaudry (Louis), sa soeur Madeleine Larivière Lalonde (feu Antonin), son frère Georges-Aimé Larivière (feu Andrée), ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis sincères.La famille recevra les condoléances le vendredi 17 septembre de 18h à 21h et samedi le 18 septembre de 10h à 12h, suivra une cérémonie à sa mémoire à la chapelle du complexe funéraire.En l'honneur de l'altruisme de Germain, un don à " La Maison du Père " serait grandement apprécié.