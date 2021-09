LARIVIÈRE, Pierre



C'est avec énormément de tristesse que nous annonçons le décès de M. Pierre Larivière, survenu le 3 août 2021, à l'âge de 71 ans. Il était le fils de Monique Leménorel et de feu Germain Larivière.Il laisse dans le deuil sa mère Monique Leménorel, sa soeur Christine Larivière (Sébastien), son filleul Carl-Olivier Rouleau (Victoria), celle qu'il considérait sa grande soeur, Renée Beaudry (Louis) ses tantes, oncles, cousins, cousines, amis sincères ainsi que ses collègues de la Sidbec-Dosco où il oeuvra pendant plus de 30 ans.La famille recevra les condoléances le vendredi 17 septembre de 18h à 21h et samedi le 18 septembre de 10h à 12h, suivra une cérémonie à la mémoire de Pierre à la chapelle du complexe funéraire :À la mémoire de l'homme toujours généreux envers son prochain, un don à " La maison du Père " serait grandement apprécié.