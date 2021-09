LACOMBE, Cécile née Héneault



De Repentigny, le 8 septembre 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Cécile Héneault, épouse de feu monsieur Fernand Lacombe.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (feu Roger Gendron), Aline (Jacques Mapp), Francine (François Marcil) ainsi que Thérèse (Claude Morand), sa fille de coeur et Alain son fils de coeur, ses petits-enfants: Nathalie, Isabelle, Caroline et Éric, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Jacqueline Fecteau, ses belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera dimanche, le 19 septembre 2021, de 18h à 21h15 au complexe funéraire:Une cérémonie suivra à 21h15 en la chapelle.