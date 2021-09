DÉSILETS, Jacques B.



Le 22 avril 2021 est décédé M. Jacques B. Désilets à l'âge de 84 ans, au pavillon Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe. Résident de St-Liboire, il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Madeleine Champagne.Il laisse également dans le deuil ses frères: André (Élise Bélanger), Clément (Denise Paquet), sa soeur Thérèse (feu Maurice Attias), ses belles-soeurs: Lise Gaudreault (feu Louis), Lise Malo (feu Jean-Gabriel), ainsi que sa belle-famille Champage: Henriette (feu Germain Villemure), Armande (feu Georges Cournoyer), Claire (Yves Ricard), Nicole Talbot (feu Jacques), Marie-Pierre Sallé (feu Pierre), Gilles Gagnon (feu Hélène), ses neveux, nièces qu'il appréciait, cousins, cousines ainsi que plusieurs amis.Au cours de sa vie professionnelle, Jacques (ancien membre de l'ordre des CPA) a oeuvré en comptabilité et finance au sein d'entreprises diverses et de cabinet(s)-conseil. Retraité, il a contribué à titre de bénévole auprès de plusieurs organismes et notamment de Clubs Optimistes.La famille sera reconnaissante de dons à la Fondation québécoise du cancer.La famille recevra les condoléances le samedi 18 septembre 2021 à compter de 12h30 en l'église de St-Liboire, suivi des funérailles à 13h30.Direction funéraire:maisonphaneuf@videotron.ca