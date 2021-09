PELLAND, Jean-Marc



À Ste-Thérèse, le 3 septembre 2021, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Jean-Marc Pelland, fils de feu Augustine Perron et de feu François Pelland. Il était retraité de VIA-Rail.Il laisse dans le deuil ses enfants Marc, Maurice, Marcel, Murielle et Michel (Johane) ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.Selon ses volontés, il sera inhumé à St-Donat en toute simplicité dans l'intimité de sa famille.