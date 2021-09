CHARLEBOIS, Florence



À Sainte-Thérèse, le 30 août 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Florence Charlebois.Elle laisse dans le deuil, ses filles Danielle (Francois), Francine (Raymond) et Lucie (Francois), ses petits-enfants et arrière-petit-enfants, son frère Marcel (Lise), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis précieux et de nombreuses amies précieuses.À la demande de Mme Charlebois, il n'y aura ni exposition ni service.Mme Charlebois fut confiée au:418, BOUL. LABELLE, ROSEMÈREwww.salonsfunerairesguay.com