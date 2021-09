Coderre veut repenser le REV Bellechasse

Le candidat à la mairie de Montréal Denis Coderre s’engage à revoir le Réseau express vélo (REV) de la rue de Bellechasse s’il est élu, afin de le rendre «socialement plus acceptable».

«Si on laisse ça comme c’est, [des] commerces vont fermer. On a besoin de cohabitation et de respect», a dit M. Coderre au cours d'un point de presse mercredi.

Il pointe notamment le fait que les véhicules de livraison n’ont aucun endroit où s’arrêter sur la rue.

À l’ouest de la 1re avenue, le REV restera tel qu’il est présentement. À l’est, toutefois, Ensemble Montréal créera une piste unidirectionnelle, ce qui permettra, selon le parti, de rétablir une partie des 822 places de stationnement perdues. Le sens unique de la rue sera néanmoins maintenu.

M. Coderre a également dénoncé le fait qu’aucune information sur la perte de ces espaces n’ait été divulguée au moment de la mise en place du projet, et reproche à l’administration actuelle d’être allée de l’avant sans consultation.

«Il y a des adeptes de vélo, et j’en suis un, mais il faut trouver un équilibre», a estimé M. Coderre.

Par ailleurs, Ensemble Montréal s’est engagé à maintenir le REV Saint-Denis tel qu’il a été réalisé, ainsi qu’à terminer sa sécurisation pour les cyclistes.

Un comité de mobilité sera également mis sur pied afin d’analyser et de donner une orientation globale à la circulation dans l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal.