COVID: la hausse des cas ralentit à Montréal, mais reste préoccupante

Bien que la hausse des cas de COVID-19 se poursuive à Montréal, la Direction régionale de santé publique (DRSP) constate un certain ralentissement depuis les trois dernières semaines.

«Cet été, plus du tiers de nos cas étaient liés à une importation par le voyage. Maintenant, on est vraiment plus dans une transmission communautaire soutenue», a dit mercredi la Dre Mylène Drouin, directrice de la santé publique pour la région de Montréal, alors qu'elle faisait le point sur la situation.

La DRSP estime également que Montréal est véritablement entrée dans la quatrième vague. Actuellement, elle compte en moyenne 250 nouveaux cas par jour, dont près de 80 % sont associés au variant Delta.

«L’automne arrive. Je pense qu’on a à maintenir ces habitudes en place. Elles peuvent avoir un impact dans notre contrôle de la transmission. La capacité du réseau de la santé est fragile actuellement», a ajouté la Dre Drouin.

Corrélation entre les cas et la faible couverture vaccinale

En moyenne, sur l’île, le taux de positivité est de 4 %. Néanmoins, certains arrondissements ont des taux plus élevés, particulièrement dans le nord-est de la métropole.

«Il y a une corrélation directe entre ces territoires et une plus faible couverture vaccinale au sein de la population», a constaté la Dre Drouin.

Selon les données de la Santé publique, les personnes non vaccinées ont quatre fois plus de probabilité d’être infectées lorsqu’elles sont en contact avec un cas, et 30 fois plus de probabilités d’être hospitalisées.

«Les bienfaits sont assez démontrés au Québec, mais même avec deux doses, on a quand même un risque d’être infecté; on n’est pas invincible et on se doit d’appliquer les mesures», a souligné Mme Drouin.

La DRSP est également revenue sur la vaccination chez les travailleurs de la santé. Présentement, à Montréal, 87 % des gens ont été «adéquatement» vaccinés, et 92 % d’entre eux ont reçu au moins une dose.