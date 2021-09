JOBIN, Thérèse (née Poirier)



À Laval, le 11 septembre 2021 à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Thérèse Poirier, épouse de M. Raymond Jobin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Simone Lavoie), Christine (Kenneth Phelan), Jacinthe (André Sirois) et Maryse (Stéphane Ménard), ses petits-enfants: Danika (Gabriel), Elyse (Samuel), Josée (Jean-Sébastien), Jason (Laurence), Gabrielle (Éric), Magan (Shawn), Anne (Alexis), Jean-François (Laurie) et Geoffroy (Gabrielle), ses arrière-petits-fils: Elliot et Luca, son frère Omer ainsi que plusieurs parents et amis.Sur invitation, afin de respecter les limites d'achalandage imposées en raison de la COVID-19, la famille recevra vos condoléances à 14h, le samedi 18 septembre à l'église St-Sylvain, 750 boul. St-Sylvain, Laval, QC, H7E 2X3. Suivront les funérailles, en présence des cendres, à 15h. La cérémonie sera diffusée sur le siteL'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation. Le port du masque est obligatoire.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation Cité de la Santé.