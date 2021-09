Le CF Montréal évite la catastrophe

Malgré un avantage d’un homme, le CF Montréal a échappé une avance de deux buts, mais s’en est tout de même tiré avec une victoire de 4 à 2 contre l’Orlando City SC, mercredi au Exploria Stadium.

Les visiteurs bénéficiaient déjà d’une avance de 1 à 0 grâce à un filet de Mathieu Choinière à la 18e minute quand Nani a écopé de son deuxième carton jaune du match – et donc d’un carton rouge automatique – 17 minutes plus tard, laissant les favoris de la foule à 10 contre 11.

À peine deux minutes plus tard, le CF Montréal a profité de la situation pour surprendre immédiatement ses adversaires et secouer les cordages une seconde fois, par l’entremise de Romell Quioto. Ce dernier s’était aussi fait complice de la première réussite des siens.

Orlando ne s’est toutefois pas laissé abattre. Avant même de retraiter au vestiaire pour la mi-temps, Robin Jansson a coupé l’avance de la formation de la Belle Province à un seul but. Lors de leur retour sur la pelouse, l’équipe locale semblait être celle qui bénéficiait de l’avantage d’un homme, elle qui attaquait sans relâche. Cette stratégie leur a même permis de créer l’égalité grâce à Ruan, à la 63e minute.

Les réjouissances se sont toutefois arrêtées à ce moment pour la formation de la Floride.

Entré dans le jeu à la 69e minute, Lassi Lappalainen, absent depuis le 26 juillet, en raison d’une blessure, a eu besoin de quatre minutes avant de se signaler. Le Finlandais a redirigé un relais de Quioto pour inscrire le but vainqueur. Sunusi Ibrahim a marqué l’autre but des siens, à la 80e, deux minutes après son entrée sur le terrain.

Par ailleurs, Andres Perea a écopé du deuxième carton rouge des siens, tard en deuxième demie.

Au classement, le CF Montréal occupe la sixième place du classement dans l’Association de l’Est, en vertu de 34 points en 24 matchs. La victoire est d’autant plus importante, puisque le D.C. United et l’Atlanta United, deux rivaux directs dans la course aux séries éliminatoires, ont aussi obtenu trois points, mercredi.

Pour leur prochain match, les hommes de Wilfried Nancy reviendront au Stade Saputo afin d’y accueillir le Fire de Chicago.