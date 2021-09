Le combat de Steven Butler annulé?

Le combat de Steven Butler, prévu le 23 septembre au Centre Vidéotron, aurait été annulé.

C'est ce qu'a annoncé le Québécois sur son compte Twitter. Selon le pugiliste de 26 ans, l'adversaire de Butler n'aurait pas réussi à obtenir de visa afin de pouvoir combattre au Canada.

Combat annulé 😡 mon adversaire a pas réussi à avoir sont visa . On va être plus affamé pour le prochain combat #TeamButler @EOTTM11 pic.twitter.com/B3bGpYzKuy — Steven Butler (@BangBangButler) September 15, 2021

Le gala du 23 septembre, organisé par Eye of the Tiger Management, devait présenter un total de neuf combats à l’origine. Arslanbek Makhmudov, Christian Mbilli, Clovis Drolet et Leila Beaudoin comptent parmi les athlètes qui devraient boxer.

Plus de détails à venir...

