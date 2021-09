Les cliniques de dépistages débordent à Montréal

Le nombre de cas continue d'augmenter au Québec et on constate les répercussions sur les cliniques de dépistage. À Montréal, plusieurs doivent composer avec de longues files d'attente.

La clinique de dépistage Chauveau est la seule à offrir du sans rendez-vous dans l'est de la ville. L'attente peut être longue: jusqu'à deux heures, en début de semaine.

«C'est la clinique la plus pratique pour moi, alors on vient ici par défaut, quand il y a un cas à l'école», mentionne une des citoyennes.

À Montréal, on compte actuellement quelque 250 nouveaux cas de COVID par jour; plus de 80% sont souche du variant Delta.

«L'augmentation qu'on voit dans la dernière semaine, c'est beaucoup chez les 0-4 ans, les 5-11 ans, évidemment, dans les écoles, et les 85 ans et plus», explique la docteure Mylène Drouin, directrice régionale de la santé publique à Montréal.

Les enfants de moins de 12 ans ne peuvent pas recevoir le vaccin. Deux semaines après la rentrée, on observe des dizaines d'éclosions dans les écoles primaires et les services de garde.

«Une fois que l'enfant a le nez qui coule, on ne veut pas le garder. Donc, moi, j'ai dû laisser mon travail pour venir ici», souligne une citoyenne.

Le dépistage reste essentiel, selon tous les experts, pour avoir un véritable portrait de la situation.

«Il faut que ce soit très facile, très disponible, sans rendez-vous, n'importe quelle heure du jour et de la nuit et facile accessible, n'importe où au Québec», explique le docteur Karl Weiss, microbiologiste-infectiologue à l’Hôpital général juif.

Le ministère de la Santé indique qu'on va s'adapter pour répondre aux besoins de la population. Dès la semaine prochaine, le CIUSSS de l'Est-de-Montréal rouvrira la clinique de dépistage sans rendez-vous au volant au Stade olympique.

«J'ai bien entendu, ce matin, que dans l'est, il y avait une file d'attente et tout ça. On va s'ajuster, c'est clair. On l'a toujours fait, depuis les 20 derniers mois. On ne veut pas qu'il y ait de files d'attente, bien au contraire», ajoute Sonia Bélanger, PDG du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.