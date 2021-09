Montréal: plusieurs entraves sur le réseau autoroutier

Le pont Victoria sera fermé mercredi en direction de la Rive-Sud, alors que plusieurs axes autoroutiers ont été fermés par des entraves dans la nuit de mardi à mercredi.

Le ministère des Transports du Québec prévoit la fermeture du pont Victoria, mercredi de 9 h à 15 h. Un détour est proposé via les rues Bridge et des Irlandais, le chemin des Moulins et l’autoroute 10 en direction est.

Des travaux ont forcé la fermeture de plusieurs axes autoroutiers et des ponts de l’île de Montréal.

Les ponts Louis-Bisson vers Laval et le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine en direction de la Rive-Sud ont été fermés partiellement de 19 h à 5 h et de 22 h à 5 h.

L’autoroute 40 en direction ouest a été fermée durant la même période entre la sortie 62 et l’entrée suivante, alors que la fermeture a été partielle en direction est.

À Brossard, Boucherville et Longueuil, le MTQ a fermé à la circulation l’autoroute 20 en direction ouest et l’autoroute 15 en direction nord jusqu’à mercredi 5 h. Même chose pour l’autoroute 30 dans les deux directions, de mardi 21 h à mercredi 5 h.