Patinage de vitesse : un entraîneur québécois honoré

L’entraîneur québécois Marcel Lacroix, reconnu notamment pour son dynamisme sur la patinoire, sera intronisé au Temple la renommée de Patinage de vitesse Canada.

«Un honneur et une marque de reconnaissance que je partage avec tous les athlètes que j'ai eu le privilège de diriger comme entraîneur et les nombreux collègues avec qui j'ai travaillé en cours de route», a commenté celui qui a dirigé le Canada à l'échelle internationale, autant en courte piste qu'en longue piste, dans un communiqué dévoilant la nouvelle, mercredi.

Ayant propulsé ses athlètes vers la conquête de nombreuses médailles olympiques, de 1998 à 2018, Lacroix a obtenu ses premiers grands succès aux Jeux de Nagano dans le rôle d'entraîneur en courte piste. Il avait alors aidé l'équipe du relais masculin, composée d'Éric Bédard, Derrick Campbell, François Drolet et Marc Gagnon, à décrocher l'or.

«Un impact positif»

En longue piste, où il a été directeur de la haute performance pendant une décennie, Lacroix a notamment contribué, lors des Jeux olympiques de Vancouver en 2010, aux performances ayant procuré l'or à Christine Nesbitt au 1000 mètres ainsi qu'à Mathieu Giroux, Denny Morrison et Lucas Makowsky en poursuite par équipes.

«En 1973, quand j'ai fait mes débuts dans ce sport, je n'avais aucune idée que ça me mènerait à une carrière professionnelle aussi fructueuse et que ça enrichirait à ce point ma vie, a ajouté Lacroix. Tout le monde le sait, encadrer des athlètes et les gens dans mon entourage représente une véritable passion pour moi. Dans chacun de mes rôles, le but était d'avoir un impact positif dans la vie des gens.»

Parmi ses honneurs précédents, il est à noter que Lacroix a été intronisé au Temple de la renommée olympique du Canada en 2014.

- Originaire d’Ottawa, Wilfrid Mathieu, un patineur ayant connu du succès dans les années 1920, sera pour sa part intronisé au Temple la renommée de Patinage de vitesse Canada, à titre posthume, en tant qu'athlète.