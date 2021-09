Pourquoi je vais voter pour le Bloc Québécois

Le Québec bashing est devenu un sport national au Canada. Ce n’est même plus gênant de cracher aux visages des frogs du haut d’une supériorité assumée.

Ce n’est rien de nouveau, mais cette fois, on ne pouvait affubler un hurluberlu d’une incartade, c’était l’intelligentsia canadienne médiatique et politique dans toute sa splendeur réunie dans ce forum canadien officiel qu’est le débat des chefs.

Cela explique la forte réaction des Québécois. Il y a quand bien même des maudites limites à se faire traiter comme des parias par les bien-pensants canadiens.

Se tenir debout

Cet épisode était révoltant en soi, mais le silence complice et lourd des quatre autres chefs qui n’ont osé prendre la défense des Québécois en direct et en anglais a fait réaliser à beaucoup de Québécois l’importance du Bloc québécois ; le seul parti qui s’est tenu debout pour nous défendre ce soir-là. La condescendance d’Annamie Paul des verts est venue en rajouter une couche.

On s’est dit : heureusement qu’Yves-François Blanchet était là. François Legault l’a d’ailleurs remercié le lendemain pour sa défense du Québec.

Les Québécois ont compris, plus que jamais, qu’un chien de garde à Ottawa pour se battre pour nos droits et notre honneur est essentiel.

PLC + NPD + verts et conservateurs, c’est non

François Legault invite les nationalistes à ne pas voter pour les partis centralisateurs : libéraux, NPD ou verts qui ne respectent pas les compétences du Québec. D’accord. Mais il est hors de question de voter pour les conservateurs qui rejettent les CPE et 6 milliards $, en plus d’avoir en leur sein un noyau important de députés et candidats climatosceptiques, propétrole, antiavortement, proarmes ou non-vaccinés.

Comme des centaines de milliers de Québécois, je voterai donc Bloc avec la conviction que ce parti est là pour revendiquer à Ottawa les consensus québécois. Je voterai Bloc pour faire des gains concrets pour notre nation, pour avoir la balance du pouvoir face à ce qui s’annonce un gouvernement minoritaire.